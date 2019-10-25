Apple передала ФАС материалы в рамках дела о злоупотреблениях на рынке приложений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила от Apple дополнительные материалы по делу о злоупотреблении положением на рынке приложений для операционной системы iOS, рассказал глава службы Игорь Артемьев.

«Поступали дополнительные разъяснения, я с ними знаком, мы будем проводить серию внутренних совещаний и будем оценивать их дополнительные разъяснения. Много из того, что мы не знали раньше, мы узнали из разъяснений Apple»,— сказал господин Артемьев (цитата по ТАСС).

Рассмотрение дела назначено на 1 ноября.

Напомним, «Лаборатория Касперского» обвинила Apple в необоснованном отклонении версии программы родительского контроля компании. Такие шаги привели к тому, что очередная версия программы «лишилась существенной части функционала». Одновременно американская компания представила собственное приложение Screen Time, которое совпадает по функциям с программами родительского контроля.

О претензиях к компании — в материале “Ъ” «ФАС возбудила дело против Apple».