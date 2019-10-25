Бутылку виски продали на Sotheby`s за рекордные £1,5 млн

На торгах аукциона Sotheby`s в Лондоне за £1,5 млн ($1,9 млн) был продан редкий экземпляр шотландского виски Macallan 1926. Эта сумма стала рекордом для одной бутылки виски, когда-либо продававшихся с аукциона. Эстимейт данного экземпляра составлял £350–450 тыс.

A new auction record has been set for the sale of a bottle of whisky, with The Macallan Fine and Rare 1926 60 Years Old selling for ?1.5 million today at @Sothebys London.



Image: Sotheby’s London pic.twitter.com/VxEyujrHuD — The Macallan (@The_Macallan) 24 октября 2019 г.

Скотч 60-летней выдержки из элитной серии 263, в рамках которой в свое время было произведено всего 40 бутылок, ушел покупателю, имя которого аукцион не раскрывает. Предыдущий рекорд был установлен в ноябре прошлого года, когда бутылка скотча ушла с аукциона за £1,2 млн.

По данным консалтинговой компании Knight Frank, в прошлом году виски оказался самым доходным вложением из числа всех люксовых инвестиционных активов, хотя в рейтинг таких активов этот напиток попал впервые. За год стоимость шотландского виски как инвестиционного актива выросла на 40%, опередив такие более традиционные активы, как коллекционные вина, старинные монеты и произведения искусства.

Евгений Хвостик