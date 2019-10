Бутылку виски продали на Sotheby`s за рекордные £1,5 млн

На торгах аукциона Sotheby`s в Лондоне за £1,5 млн ($1,9 млн) был продан редкий экземпляр шотландского виски Macallan 1926. Эта сумма стала рекордом для одной бутылки виски, когда-либо продававшихся с аукциона. Эстимейт данного экземпляра составлял £350–450 тыс.

A new auction record has been set for the sale of a bottle of whisky, with The Macallan Fine and Rare 1926 60 Years Old selling for ?1.5 million today at @Sothebys London.



