Создан новый HR-сервис для менеджеров

Создатель проекта «Антирабство» Алена Владимирская вместе с командой экспертов запускает HR-проект Careefan. Платформа предназначена для менеджеров высшего и среднего звена, которые хотят перейти на новую работу.

В проекте будут задействованы карьерные консультанты и эксперты-инсайдеры. По задумке сначала консультанты будут общаться с пользователями, на основе чего будет составлена анкета. По данным анкеты, программа подберет наиболее подходящие позиции и компании, а инсайдеры расскажут об их внутреннем устройстве. В команду проекта помимо госпожи Владимирской вошли: сооснователь винного стартапа Invisible и экс-менеджер «Яндекс.Украина» и «Яндекс.Беларусь» Сергей Дружинин, эксперт SAP в области HR-трансформации Александр Маслюк, а также экс-руководитель направления по оценке персонала Альфа-банка и экс-директор по карьерному развитию института «Стрелка» Анна Алфимова.

Госпожа Владимирская вложила $80 тыс. стартовых инвестиций, еще $20 тыс. вложил господин Дружинин, сообщает Forbes. Команда намерена привлечь $1 млн инвестиций в течение года. Госпожа Владимирская отметила, что рассчитывает через пять лет выйти из проекта.

В августе госпожа Владимирская рассказала “Ъ FM”, что успешной карьере, по ее мнению, способствует учеба в ведущих университетах — например, в МГИМО, Высшей школе экономики, МГУ, МФТИ «приходят читать курсы топовые бизнесмены», а «выпускников этих вузов компании забирают еще до момента выхода на биржу труда».

О том, влияет ли образование на уровень доходов,— в материале “Ъ FM”.