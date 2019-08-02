К российским дипломам не прилагается богатство Есть ли связь между образованием и сверхдоходами

Стали известны вузы, чьи выпускники становятся ультрабогачами. В топ-20, по данным консалтинговой компании Wealth-X, вошли в основном американские университеты, но ни одного российского. С чем это связано? Какую роль отводят образованию сами бизнесмены? Разбирались Яна Лубнина и Яна Пашаева.

Вне конкуренции остается Гарвардский университет. Его окончили 1830 студентов, чье состояние сейчас превышает $30 млн. Людей с таким доходом аналитики относят к категории «ультрабогатых». У Стэнфорда таких выпускников — 800, почти столько же у Университета Пенсильвании. Всего вузам США досталось 17 из 20 позиций в рейтинге. Преобладание американских учебных заведений в списке эксперты объясняют тем, что, во-первых, в Штатах проживает больше всего сверхсостоятельных людей, а во-вторых, в вузы в США едут учиться со всего мира.

Что же мешает российским вузам массово выпускать ультрамиллионеров? В первую очередь, ослабление рубля. Хотя в целом в России много сильных университетов, учеба в которых способствует успешной карьере, считает создатель проекта «Антирабство» Алена Владимирская: «МГИМО, Высшая школа экономики, МГУ, МФТИ работают с лучшими работодателями, сюда приходят читать курсы топовые бизнесмены. Выпускников этих вузов компании забирают еще до момента выхода на биржу труда. С другой стороны, это не гарантия того, что вы всю жизнь будете много получать».

Главной альма-матер миллиардеров в России считается МГУ. Его ректор Виктор Садовничий два года назад не постеснялся назвать вуз «кузницей олигархов». Как минимум, у 16 миллиардеров есть диплом МГУ, в их числе — совладелец Альфа-банка Петр Авен, основатель «Сколково» Рубен Варданян и бизнесмен Олег Дерипаска.

В то же время председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, окончивший экономический факультет МГУ, дал понять “Ъ FM”, что высшее образование не так много значит: «Сейчас диплом никакой роли в карьерном росте не играет». Господин Евтушенков не пояснил своего скепсиса, сказав, что это не телефонный разговор.

Но всем известны истории предпринимателей, которые заработали миллиардные состояния, не имея диплома. Это, например, создатель Apple Стив Джобс и глава Facebook Марк Цукерберг. А основатель Microsoft Билл Гейтс получил диплом Гарварда только спустя 30 лет после того как его оттуда отчислили, и то по решению администрации университета.

Фигурант российского списка Forbes вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун считает, что без образования сложно стать успешным бизнесменом: «К сожалению, наши вузы не имеют достаточных возможностей для того, чтобы реально конкурировать с Западом. Конечно, требуется, чтобы профессорско-преподавательский состав соответствовал мировому уровню.

Профильное образование позволяет правильнее встраиваться в бизнес.

Для тех, у кого небольшое предприятие, вуз не столь важен. Если это сфера технологий, без профильного образования там делать практически нечего. Сегодня самый перспективный бизнес — это компьютерные технологии».

Другой бизнесмен Александр Малис, окончивший Российский государственный торгово-экономический университет, признался, что критически важных знаний для карьеры он не получил, но вуз дал ему другое: «Мой университет научил меня учиться — это, наверное, самое главное. Знания, которые я приобрел, были, может быть, не так важны. Выучиться на бизнесмена довольно сложно».

Студенты каких вузов получают самую высокую среднюю зарплату Читать далее

Никто не отменял и полезные связи, которые завязываются во время учебы в престижных вузах. Например, совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев познакомились в университете — они все учились в Московском институте стали и сплавов.

В топ-20 вузов для ультрабогачей, помимо американских, вошли три европейских: на седьмом месте — Кембридж, на 13-м - Оксфорд, а на 19-м — французская бизнес-школа INSEAD.