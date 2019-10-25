Суд в Киргизии продлил арест бывшего президента страны до декабря

Бывший президент Казахстана Алмазбек Атамбаев останется под арестом до 26 декабря по решению суда Первомайского района в Бишкеке, сообщил адвокат экс-главы государства Сергей Слесарев.

«Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена в отношении Атамбаева на время проведения судебного разбирательства, которое по закону продолжается два месяца»,— сказал защитник (цитата по ТАСС).

Ранее суд Первомайского района в Бишкеке уже продлевал меру пресечения господину Атамбаеву до 26 октября.

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Экс-президент Киргизии был задержан 8 августа после двухдневного штурма его резиденции, который сопровождался массовыми беспорядками с участием сторонников экс-главы государства. В результате спецоперации погиб один человек, еще 85 пострадали. Алмазбека Атамбаева обвиняют в соучастии в убийстве, коррупции и вооруженном сопротивлении властям. Также он подозревается в причастности к двум незаконным сделкам с земельными участками.

Подробности — в материале “Ъ” «Дело экс-президента Киргизии рассмотрят конституционно».