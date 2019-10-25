Следствие оценит действия чиновников по предотвращению ЧС в Сибири

Следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц в сфере предотвращения чрезвычайных ситуаций в Сибири, в частности наводнений и лесных пожаров, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. К гибели людей, а также разрушению жилья и объектов инфраструктуры приводит «отсутствие на местах эффективной предупредительно-профилактической работы», считает он.

«Следствию еще предстоит дать правовую оценку причинам случившегося, включая оценку действий должностных лиц, наделенных соответствующими полномочиями. Но уже сейчас очевидно, что подобные чрезвычайные ситуации являются следствием формального подхода к выполнению поставленных задач, отсутствия четко выстроенной работы по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций»,— сказал господин Патрушев на совещании в Омске (цитата по ТАСС). Он напомнил, что ликвидация последствий требует больших затрат государственных средств.

По мнению секретаря Совбеза, еще одно свидетельство такого «безответственного отношения» — инцидент с прорывом незаконно построенных дамб в Красноярском крае. Господин Патрушев заявил о необходимости ревизии всех бесхозных гидротехнических сооружений.

Напомним, ночью 19 октября на реке Сейба произошло разрушение нескольких дамб, в результате погибли 17 человек. Поток воды разрушил временные постройки и объекты, в которых находились старатели. Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.

Подробнее о трагедии — в материале “Ъ” «Дамбы не удержали реку».