Председатель парламента Кировской области Владимир Быков покинул пост

Депутаты законодательного собрания (ОЗС) Кировской области на заседании единогласно проголосовали за отставку председателя парламента Владимира Быкова. Сразу после уже бывший глава ОЗС подал заявление о сложении депутатских полномочий. Парламентарии также единогласно приняли его отставку.

Временно исполняющим обязанности главы ОЗС назначен заместитель председателя Герман Гончаров (представляет «Единую Россию»). Его кандидатуру предложил господин Быков, «за» проголосовали 36 депутатов, 1 голос был «против», остальные 9 воздержались. При таких результатах голосование за второго выдвинутого кандидата – Владимира Костина – проводить не стали. Срок полномочий господина Гончарова составит месяц. После будет выбран новый глава законодательного собрания.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, Владимир Быков решил добровольно уйти в отставку на фоне скандала с уголовным делом о махинациях с земельным участком у парка Победы в Кирове. Ранее фракции «Справедливой России» и КПРФ добивались принудительной отставки господина Быкова в связи с утратой доверия - свидетели по вышеупомянутому уголовному делу дали показания на главу ОЗС.

О том, кто может занять должность председателя парламента – в материале “Ъ-Приволжье” «Бывшего мэра сменит экс-налоговик».

Андрей Репин