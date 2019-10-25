25 октября, пятница
Войти в профиль
Екатеринбург. Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

В кинотеатре "Колизей" не показывают фильмы, здание могут отдать под камерный оперный театр

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

В «Колизее» могут открыть камерный оперный театр

К 300-летнему юбилею Екатеринбурге, который отмечают в 2023 году, планируют открыть камерный оперный театр. Он может быть создан на базе кинотеатра «Колизей», пишет ТАСС со ссылкой на директора Екатерининского оркестра Евгения Кармазина.

«Наша задача — это возрождение, создание на базе, возможно, кинотеатра Колизея" камерного оперного театра. Современный музыкальный театр. Мы в этом направлении развиваемся, переговоры ведем, есть даже некоторые люди, заинтересованные в этом с точки зрения даже спонсоров», — сказал господин Кармазин.

«Колизей» расположен в центре Екатеринбурге. Сейчас все кинопоказы там приостановлены. С 11 сентября по 1 декабря «Колизей» является одной из площадок Уральской индустриальной биеннале.

О том, как у «Колизея» сменился арендатор — в материале “Ъ-Урал” «“Салют” выходит на аренду “Колизея”»

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Спецпроект

Приложения

Партнерский проект

Инструменты для бизнеса

Профиль пользователя