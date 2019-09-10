«Бессмертие» разместили на заводе

С 12 сентября по 1 декабря в Екатеринбурге пройдет 5-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Ее темой стало «Бессмертие». Основными площадками биеннале стали Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) и кинотеатр «Колизей».

Сегодня в Уральском оптико-механическом заводе прошла презентация 5-ой Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Тему биеннале — «Бессмертие» — объяснила куратор основного проекта китаянка Шаоюй Вэн из нью-йоркского Музея Соломона Гуггенхайма. По ее словам, художники будут размышлять о том, что остается после нас. «Это выставка посвящена человечеству и человечности. Она о человеческом труде и усилиях, воспоминаниях и опыте прошлого, сегодняшнего и будущего»,— рассказала она. Госпожа Вэн добавила, что проект также посвящен рабочим УОМЗа. «Именно через наш общий опыт мы можем понять историю индустриальности, современного искусства и понять, как мы можем справиться со смертностью» – рассказала она. При этом, по ее мнению, полагаться на технологии, чтобы преодолеть смертность опасно.

В основном проекте участвуют 75 художников из 25 стран. Впервые к биеннале присоединились участники из Новотроицка и из тобольской нефтехимической компании «СИБУР». В рамках биеннале запланированы международный симпозиум, форум, посвященный индустриальности и культуре, и более 50 событий публичной программы.

Комиссар Уральской биеннале Алиса Прудникова рассказала, что общий бюджет проекта составил 76,6 млн руб., из которых 36 млн руб. из бюджета. Первый заместитель руководителя аппарата Свердловской области Вадим Дубичев отметил, что биеннале это аутентичный уральский проект. «Наша уральская культура неотделима от завода. УОМЗ это один из самых закрытых среди оборонных предприятий Урала. И они совершили настоящий подвиг, что открылись для такого проекта. Многие уральцы даже не бывали за пределами проходного контроля», – сообщил он. Попасть на выставку в УОМЗ можно будет только по паспорту.

Уральская индустриальная биеннале – крупнейший из региональных международных художественных проектов в России. Она проходит с 2010 года раз в два года в крупных невыставочных пространствах Екатеринбурга и городах Урала. Проводится. Первая и вторая биеннале были в типографии «Уральский рабочий», третья в гостинице «Исеть», четвертая — в здании бывшего Уральского приборостроительного завода. Темой последней биеннале стала «Новая грамотность».

Елена Горшкова