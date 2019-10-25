Сенатор Татьяна Гигель сменит секретаря отделения «Единой России» в Республике Алтай

Член Совета федерации Татьяна Гигель согласована на должность исполняющего полномочия секретаря реготделения партии «Единая Россия» в Республике Алтай. По данным пресс-службы «Единой России», решение принято президиумом генсовета партии.

Татьяна Гигель стала членом Совета федерации в 2014 году. В верхней палате российского парламента она входит в состав комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В октябре 2019 года депутаты республиканского парламента ее оставили на этом посту.

Секретарем республиканского отделения «Единой России» с 2016 года был Владимир Тюлентин. В октябре этого года он был вновь избран председателем госсобрания Республики Алтай.

О том, как Владимир Тюлентин сохранил пост в парламенте, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Председатель на раз-два»

Оксана Павлова