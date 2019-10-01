Спикер парламента Республики Алтай переизбрался со второй попытки

Депутаты Госсобрания Республики Алтай со второй попытки избрали своим председателем 65-летнего единоросса Владимира Тюлентина, занимавшего этот пост в прошлом созыве. Решение принято на сессии во вторник.

За пост спикера боролись два кандидата. Помимо Владимира Тюлентина, выдвинутого фракцией «Единой России», на должность претендовал депутат по округу №8, предприниматель Сергей Кухтуеков. Он предложил свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.

С первого раза Владимиру Тюлентину победить не удалось. Согласно регламенту парламента, депутат наделяется полномочиями председателя, если за него проголосовали более половины депутатов. По данным председателя счетной комиссии Ольги Волосовцевой, во время первого тайного голосования за господина Тюлентина свои голоса отдали 20 из 40 депутатов, за его оппонента — шесть, а 14 бюллетеней были признаны недействительными. Во второй раз Владимира Тюлентина поддержали 24 депутата, господина Кухтуекова — восемь парламентариев, еще восемь бюллетеней признаны недействительными.

Владимир Тюлентин — депутат третьего, четвертого, пятого и шестого созывов Госсобрания Республики Алтай. В предыдущем созыве входил в состав комитетов по аграрной политике, экологии, природопользованию и по социальной защите и охране здоровья населения.

Юлия Сасевич