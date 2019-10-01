Татьяна Гигель осталась сенатором от Республики Алтай

Депутаты Госсобрания Республики Алтай избрали Татьяну Гигель на пост члена Совета федерации от законодательной власти региона. Кандидатуру, предложенную спикером республиканского парламента Владимиром Тюлентиным, поддержали 24 из 40 присутствующих депутатов.

На должность сенатора также претендовали бывший председатель реготделения партии «Родина» Мария Демина, выдвинутая КПРФ, а также депутат прошлого созыва Аскар Тулеаев. Его предложила группа парламентариев из девяти человек. Они получили шесть и восемь голосов соответственно. Два бюллетеня признали недействительными.

Татьяна Гигель стала членом Совета федерации в 2014 году. В верхней палате российского парламента она входит в состав комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Юлия Сасевич