В Сенат США внесли резолюцию против импичмента Трампа

Председатель юридического комитета Сената США республиканец Линдси Грэм внес резолюцию, осуждающую расследование Конгресса, которое может привести к импичменту президента Дональда Трампа. Процедуру импичмента инициировали, когда выяснилось, что в ходе июльского разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским господин Трамп попросил его начать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. На фоне скандала рейтинг президента США упал до 38%.

Как рассказал сам автор резолюции против импичмента, его инициативу поддержали уже 39 сенаторов от Республиканской партии. Господин Грэм считает, что Дональд Трамп должен иметь возможность ответить на выдвинутые обвинения, а запущенное против него расследование «нелегитимно и опасно». В своей резолюции (.pdf) сенатор призывает Палату представителей:

проголосовать за инициирование официальной процедуры импичмента, прежде чем продолжать расследование;

дать господину Трампу «возможность противостоять обвинителям» — в частности, вызывать свидетелей в свою защиту и получить «базовое понимание» выдвинутых против него обвинений;

предоставить находящимся в меньшинстве республиканцам возможность «в полной мере» участвовать в разбирательстве и получить равные полномочия для выдачи повесток в суд и других процедур.

Резолюции Палаты представителей и Сената США не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер.

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На этой неделе противники Дональда Трампа получили новые аргументы в пользу импичмента после того, как временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор дал показания в Конгрессе. Господин Тейлор заявил, что знал о зависимости предоставления военной помощи Украине от начала расследования против Джо Байдена.

Подробности — в публикации “Ъ” «Дипломат из Киева помог американскому импичменту».