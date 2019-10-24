Рейтинг Дональда Трампа упал до 38%

По данным последнего социологического опроса, проведенного Квиннипэкским университетом (штат Коннектикут, США), рейтинг президента Дональда Трампа опустился ниже 40% впервые с начала расследования Конгресса, которое может привести к импичменту. Сообщается, что деятельность господина Трампа одобряют 38%, а не одобряют 58%. На прошлой неделе тот же опрос показывал рейтинг одобрения на уровне 41%, а неодобрения — 54%.

Составители опроса подчеркивают, что нынешние результаты являются худшими для Дональда Трампа с июля 2018 года. Среди опрошенных мужчин уровень поддержки президента несколько выше среднего — 45%, а уровень неодобрения — 49%. В свою очередь, опрошенные женщины намного хуже относятся к нынешнему президенту США: уровень неодобрения — 66%, одобрения — 30%.

На днях противники президента США получили новые аргументы в пользу импичмента. Временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор дал показания в Конгрессе. Господин Тейлор заявил, что знал о зависимости предоставления военной помощи Украине от начала расследования против Джо Байдена.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Дипломат из Киева помог американскому импичменту».

Евгений Хвостик