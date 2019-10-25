В работе Facebook и Instagram произошли сбои

Пользователи по всему миру жалуются на неполадки в работе социальных сетей Facebook и Instagram. По данным сервиса Downdetector, сбои начались ночью 25 октября. Facebook не работает у жителей США, Канады, Кубы. На неполадки в Instagram жалуются в США, Великобритании, Португалии, Германии, Польше, на Кубе и в России.

Downdetector зафиксировал, что у 45% пользователей Facebook не обновляется новостная лента, 19% не могут войти в свой аккаунт, у 34% полностью не работает социальная сеть.

83% пользователей Instagram не могут посмотреть ленту новостей, у 7% не открываются сторис, у 9% не работает веб-сайт.