Для спасения Вероники Сильванович не хватает 742 400 руб.

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Эмилия Гаврилова: «Вероника родилась с особенностями закладки и развития позвоночника и спинного мозга. В младенчестве девочка перенесла операцию, после которой возникли тяжелые осложнения. Неоднократно проходила хирургическое лечение в местных и федеральных центрах. Сейчас отмечены тяжелые урологические нарушения, выраженный дефицит плотности костей, снижение зрения. Девочке необходимо полное комплексное обследование командой специалистов, которые разработают план коррекции имеющихся нарушений. Также для детей со Spina bifida важна профилактика возможных осложнений, часто встречающихся при этом пороке развития».

Стоимость обследования 986 400 руб. Группа компаний «О’КЕЙ» внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Красноярск» соберут 44 тыс. руб. Не хватает 742 400 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Веронику Сильванович, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Вероники — Татьяны Григорьевны Сильванович. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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