Климат — это новая инфляция

Доля связанных с изменениями климата рисков для экономик продолжает расти, поднимая «зеленую» повестку на уровень финансовых регуляторов и Международного валютного фонда (МВФ). О том, что МВФ готовится включить климатические угрозы в экономическую аналитику, заявила на недавнем годовом собрании глава фонда Кристалина Георгиева. Отметим, ранее МВФ выпустил доклад о необходимости незамедлительного введения рыночного регулирования выбросов — систем торговли сокращениями выбросов или «углеродного налога» (напомним, в РФ отказались от этой идеи на неопределенный срок, см. “Ъ” от 17 октября). «Работая в странах, ответственных за крупные выбросы парниковых газов и из-за этого нуждающихся в преобразованиях их промышленных секторов, или в государствах, экономикам которых угрожают изменения климата, мы никак не можем игнорировать последние»,— заявила директор фонда.

Пока в большей степени монетарные власти сходятся на том, что климатические риски должны быть включены в программы наблюдения (в том числе, в рамках статьи IV соглашения МВФ) и в протоколы стресс-тестов финансовых систем. Вопрос же о том, в какой степени центробанки способны использовать меры денежно-кредитной политики для поддержки «зеленых» инвестиций и насколько обязательным должно быть раскрытие данных об экологических рисках, пока обсуждается, заявила госпожа Георгиева. Поддержала свою преемницу и переходящая на пост главы ЕЦБ Кристин Лагард, пообещав расширить «зеленую» повестку и в мандате европейского регулятора. По словам главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, «регулятор непременно должен быть вовлечен в эту работу, так как шоки, вызванные природными явлениями, являются важным источником финансовой волатильности в Европе».

В организованную в 2017 году главой Банка Англии Марком Карни международную сеть по «озеленению» финансовой системы (Network for greening the financial system) уже вошли 46 регуляторов (еще в августе их было 42). Как отмечает агентство Bloomberg, ассоциация пока не проявляла себя громкими начинаниями — в частности, из-за того что ее игнорирует ФРС США, но наблюдатели связывают большие надежды с присоединением к сети в октябре финансового регулятора штата Нью-Йорк.

Олег Сапожков