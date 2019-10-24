В России вырос спрос на «умные» детские часы

Российская компания МТС провела исследование за январь—сентябрь 2019 года и пришла к выводу, что продажи «умных» детских часов выросли в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными брендами являются «Кнопка жизни», Elari и Jet, а приобретали такие устройства чаще всего в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Уфе.

Основной функцией для родителей в данном случае является возможность отслеживать местоположение своих детей. Часы также позволяют совершать звонки ограниченному количеству абонентов — в сентябре 2019 года продолжительность голосовых вызовов по детским часам среди абонентов МТС выросла на 25% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Чаще всего «умные» часы приобретаются родителями для детей до восьми лет для использования в детских садах и школах, где существуют ограничения на пользование смартфонами. Подросткам 11–15 лет родители покупают классические «умные» часы и фитнес-браслеты. Более 65% детей и подростков пользуются этими аксессуарами ежедневно, а свыше половины также общаются с голосовыми помощниками, встроенными в часы.

Евгений Федуненко