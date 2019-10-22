Компенсации пострадавшим в ДТП с маршруткой в Петербурге могут составить до 2 млн рублей

Пассажирам, пострадавшим в ДТП с трамваем и маршруткой в Красносельском районе Петербурга, выплатят компенсации, размер которых может достигать 2 млн рублей. Точные суммы будут определены по каждому конкретному случаю — в зависимости от тяжести повреждений.

Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на президента Национального союза страховщиков ответственности Игоря Юргенса, пассажиры были застрахованы в САО «ВСК» в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика. При этом в самой компании подтвердили наличие договора и готовность осуществлять выплаты, если произошедшее будет признано страховым случаем.

Напомним, что автомобильная авария с участием трамвая и маршрутного автобуса произошла в воскресенье, 20 октября, на пересечении Петергофского шоссе и улицы Десантников. В настоящий момент семеро пострадавших в ДТП по-прежнему остаются в больницах.