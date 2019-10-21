Прокуратура проведет проверку по факту ДТП с маршруткой и трамваем в Красносельском районе

Прокуратура Санкт-Петербурга проведет проверку по факту ДТП с участием трамвая и маршрутного автобуса на пересечении Петергофского шоссе и улицы Десантников в Красносельском районе города. Надзорный орган проверит соблюдение требований безопасности дорожного движения, а также правил перевозки пассажиров, сообщили в прокуратуре.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что после ДТП с маршруткой и трамваем в Петербурге, которое произошло в воскресенье, 20 октября, семь человек остаются в больницах.