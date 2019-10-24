Путин в шутку обвинил Маврикий в нескромном месте в рейтинге Doing Business

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита Россия—Африка с участием и.о. президента Маврикия Барлена Ваяпури, обсудил место России в рейтинге Doing Business. Господин Путин заметил, что Россия заняла 28-ю строчку, которую ранее занимал Маврикий.

«Вы ведете себя нескромно — вы с 28-го места в рейтинге Doing Business переместились на 13-е, а Россия с 31-го — как раз на 28-е. Мы заняли ваше место,— сказал господин Путин (цитата по "РИА Новости").— Но если говорить серьезно, то мы вас, конечно, поздравляем с этим, и не только с этим, но и с вашими успехами в целом».

Отметим, что Маврикий занимал 28-е место в 2015 году, а в прошлом году — 20-е место. В рейтинге Doing Business-2020 Маврикий занял 13 место, став первой среди африканских стран. Россия заняла 28-е место рейтинга и поднялась за год на три позиции. За три года Россия поднялась на 12 строчек. Лидерами 2019 года стали Новая Зеландия, Сингапур, Гонконг, Дания и Южная Корея.

Подробнее о рейтинге читайте в материале “Ъ” «Подъем с перезадержкой».