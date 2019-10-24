ЕЦБ оставил ставку рефинансирования на уровне 0%

Европейский центробанк (ЕЦБ) не стал менять уровень ставок на заседании. Он намерен возобновить скупку активов с начала ноября. Менять ставку банк будет только в случае приближения прогноза инфляции к порогу в 2%.

Ставки останутся на уровнях:

депозитная ставка: –0,5%,

ставка рефинансирования: 0%,

ставка экстренного кредитования для банков: 0,25%.

Ранее ЕЦБ сообщал, что предположительно ставки на этих уровнях сохранятся до первого полугодия 2020 года. С 1 ноября ЕЦБ возобновит выкуп активов на €20 млрд в месяц.

«Выкуп будет действовать столько времени, сколько потребуется для усиления адаптивной денежно-кредитной политики, и завершится незадолго до того, как регулятор начнет поднимать ключевые процентные ставки»,— говорится в сообщении ЕЦБ.

Сегодня, 24 октября, пройдет последняя пресс-конференция действующего главы ЕЦБ Марио Драги. Его с 1 ноября сменит Кристин Лагард. Ранее она возглавляла Международный валютный фонд (МВФ).

О проблемах отрицательных ставок читайте в материале “Ъ” «Репокалипсис сегодня».