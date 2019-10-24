Обвиняемому в шпионаже Уилану продлили арест до 29 декабря

Лефортовский суд Москвы оставил под стражей гражданина США, Ирландии и Канады, подданного Великобритании Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже против России. Он будет находиться в СИЗО до 29 декабря, сообщает «Интерфакс».

Заседание проходило в закрытом режиме. Пол Уилан до принятия решении о закрытии заседания заявил отвод председательствующему и прокурору, но суд не удовлетворил его требования. Также он рассказал, что в СИЗО нарушаются его права. В качестве примера он привел случай, когда его поставили на колени и угрожали пистолетом.

Господина Уилана задержали в конце декабря 2018 года. Ему предъявили обвинение по ст. 276 УК РФ (шпионаж). По версии следствия, его задержали при получении сведений, содержащих гостайну. Вчера стало известно, что Палата представителей США приняла резолюцию по этому делу. Она потребовала от России предоставить доказательства вины. Пол Уиллан отрицает причастность к шпионажу. Его защита называет действия правоохранительных органов провокацией.

Подробнее о расследовании дела читайте в материале “Ъ” «Пола Уилана переводят в обменный фонд».