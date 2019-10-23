Палата представителей США приняла резолюцию по делу Пола Уилана

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, в которой призывает российские власти предоставить доказательства вины со стороны обвиняемого в шпионаже Пола Уилана или же освободить его, передает The Hill. Документ включает в себя формулировку о предоставлении неограниченного консульского доступа к господину Уилану, пока тот остается под стражей, и обеспечении надлежащего исполнения процедур. В резолюции выражается сочувствие семье Пола Уилана.

В документе содержится обращение к президенту США Дональду Трампу и госсекретарю Майку Помпео. По мнению законодателей, они должны оказать давление на российское правительство с целью обеспечения прозрачности судебного процесса над господином Уиланом.

Пол Уилан неоднократно посещал Россию с 2006 года. Он был задержан сотрудниками ФСБ 28 декабря 2018 года в гостинице «Метрополь» после получения сведений, содержащих гостайну. Действия американца были квалифицированы как шпионаж (ст. 276 УК РФ). Обвинение в окончательной редакции в совершении преступления гражданину США было предъявлено в СИЗО «Лефортово», где он содержится с момента своего задержания.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Пола Уилана переводят в обменный фонд».