Транспортный налог в Курской области уравняли с соседними регионами

Сегодня курская облдума приняла инициированные губернатором региона Романом Старовойтом попраки в региональный закон «О транспортном налоге». Об этом сообщает пресс-служба администрации Курской области. Изменения внесены в ст. 2, в соответствии с ними налоговые ставки для автомобилей с мощностью двигателя в пределах 100 л. c. уменьшились с 25 руб. за 1 л. с. до 15 руб., а для автомобилей мощностью от 100 до 150 л. c. — с 35 до 30 руб. за 1 л. с.

Напомним, что ставки были повышены в 2017 году, оказавшись значительно выше, чем в других регионах ЦФО. «Теперь ставки аналогичны установленным в соседних субъектах»,— уточнили в пресс-службе администрации региона. Впоследствии Роман Старовойт планирует обратится в Госдуму с инициативой поэтапной полной отмены транспортного налога.

Мария Старикова