Губернатор Курской области хочет инициировать отмену транспортного налога

Губернатор Курской области Роман Старовойт планирует обратится в госдуму РФ с инициативой поэтапной полной отмены транспортного налога. Об этом сам господин Старовойт написал на своей странице «Вконтакте», отвечая на многочисленные вопросы, возникшие после заявления главы региона о планах понизить транспортный налог в Курской области в ходе сегодняшней пресс-конференции. «Я планирую обратится в Государственную думу РФ с инициативой поэтапной полной отмены транспортного налога.Такое решение может быть принято только на федеральном уровне»,— говорится в сообщении на странице губернатора Курской области «Вконтакте».

При этом на региональном уровне Роман Старовойт анонсировал внесение в облдуму проекта закона об уменьшении налоговой ставки для автомобилей с мощностью двигателя в пределах 100 л/c до прежнего размера — 15 руб. Для автомобилей мощностью от 100 до 150 л/c предлагается сократить налог до 30 руб. «В случае принятия закона уплаченный за 2018 год налог пересчитают и компенсируют. А уменьшенная ставка транспортного налога будет применяться с 2020 года»,— говорится на странице губернатора Курской области «Вконтакте».

Он напомнил, что в 2017 году по инициативе администрации Курской области депутаты региональной думы приняли решение повысить ставки транспортного налога для владельцев отдельных видов автомашин. С 15 руб. до максимально возможного размера — 25 руб.— вырос налог для автомобилей с двигателем до 100 л/с. Также с 22 руб. до 35 руб. увеличился налог для машин с мощностью от 100 до 150 л/с. «Это несправедливо, потому что увеличение транспортного налога коснулось прежде всего владельцев недорогих легковых машин,— прокомментировал Роман Старовойт.— Для тех, кто водит дорогие внедорожники или мощные спортивные авто, ничего не изменилось».

Ирина Лобанова