Губернатор Курской области хочет инициировать отмену транспортного налога

Губернатор Курской области Роман Старовойт планирует обратится в госдуму РФ с инициативой поэтапной полной отмены транспортного налога. Об этом сам господин Старовойт написал на своей странице «Вконтакте», отвечая на многочисленные вопросы, возникшие после заявления главы региона о планах понизить транспортный налог в Курской области в ходе сегодняшней пресс-конференции. «Я планирую обратится в Государственную думу РФ с инициативой поэтапной полной отмены транспортного налога.Такое решение может быть принято только на федеральном уровне»,— говорится в сообщении на странице губернатора Курской области «Вконтакте».
При этом на региональном уровне Роман Старовойт анонсировал внесение в облдуму проекта закона об уменьшении налоговой ставки для автомобилей с мощностью двигателя в пределах 100 л/c до прежнего размера — 15 руб. Для автомобилей мощностью от 100 до 150 л/c предлагается сократить налог до 30 руб. «В случае принятия закона уплаченный за 2018 год налог пересчитают и компенсируют. А уменьшенная ставка транспортного налога будет применяться с 2020 года»,— говорится на странице губернатора Курской области «Вконтакте».
Он напомнил, что в 2017 году по инициативе администрации Курской области депутаты региональной думы приняли решение повысить ставки транспортного налога для владельцев отдельных видов автомашин. С 15 руб. до максимально возможного размера — 25 руб.— вырос налог для автомобилей с двигателем до 100 л/с. Также с 22 руб. до 35 руб. увеличился налог для машин с мощностью от 100 до 150 л/с. «Это несправедливо, потому что увеличение транспортного налога коснулось прежде всего владельцев недорогих легковых машин,— прокомментировал Роман Старовойт.— Для тех, кто водит дорогие внедорожники или мощные спортивные авто, ничего не изменилось».