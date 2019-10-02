Курским депутатам предложат два закона о снижении транспортного налога

По поручению губернатора Курской области Романа Старовойта подготовлен законопроект о внесении изменений в региональный закон «О транспортном налоге», сообщила пресс-служба обладминистрации. Ранее глава региона анонсировал уменьшение налоговой ставки для автомобилей с мощностью двигателя до 100 л/c до с 25 до 15 руб., а для автомобилей мощностью от 100 до 150 л/c с 35 до 30 руб.

Как отметил председатель регионального правового комитета Александр Ерменчук, с 24 сентября по 3 октября документ проходит обязательную процедуру общественного обсуждения. После этого законопроект будет внесен в облдуму. В пресс-службе уточнили, что будут сохранены все действующие льготы по транспортному налогу для 13 категорий граждан, в том числе пенсионеров и многодетных семей: для владельцев авто с мощностью двигателя от 100 до 150 л/с ставка составит 10 руб., льготники с машинами до 100 л/c освобождены от налога.

Отметим, что в начале недели похожий законопроект в облдуму уже внес депутат регионального парламента, экс-кандидат в губернаторы от ЛДПР Владимир Федоров. Господин Федоров предлагает обнулить ставки для владельцев всех автомобилей с мощностью двигателя до 150 л/c.

Александр Прытков