Сечин ожидает устойчивого роста спроса на нефть

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил об устойчивом росте спроса на нефть в ближайшие годы. Ранее правительство России допустило риск падения спроса на нефть после 2025 года. Также господин Сечин раскритиковал политику США в нефтяной отрасли.

«Хотя ожидается, что доля нефти в мировом энергобалансе снизится с текущих 34% до 30% к 2040 году, учитывая рост физических объемов потребления на глобальном энергетическом рынке, спрос на нефть за этот период увеличится не менее чем на 10%»,— сказал глава «Роснефти» в кулуарах Евразийского экономического форума (цитата по ТАСС). По его мнению, в 2020 году спрос на нефть также будет расти, но небольшими темпами.

Также господин Сечин заявил, что увеличение доли американской нефти на мировом рынке достигается скорее политическими, а не экономическими методами. «Как я уже говорил, сейчас под американскими санкциями в Иране, Венесуэле и России находится около трети мировых запасов и пятой части мировой добычи нефти»,— добавил он.

При этом, по словам главы «Роснефти», для наращивания экспортного потока США активно строят трубопроводы и портовые экспортные терминалы.

Напомним, сейчас в правительстве рассматривается пакет законопроектов о предоставлении налоговых льгот для освоения месторождений в Арктике. Один из проектов предполагает льготы для совместного проекта «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова «Восток Ойл» по освоению месторождений Таймыра. Льготы по арктическому кластера этих компаний оцениваются в 2,6 трлн руб.

Подробнее о проекте поддержки добычи сырья в регионе — в материале “Ъ” «Арктические льготы положили на стол».