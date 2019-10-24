Акции SoftBank продолжают падать на фоне ситуации вокруг WeWork

После объявления 22 октября о намерении взять под полный контроль сервис коворкингов WeWork японский холдинг Softbank уже второй день переживает падение акций. 23 октября акции холдинга на бирже в Токио потеряли 2,5%, сегодня падение превысило 2,9%.

Инвесторов напугали планы Softbank вложить около $10 млрд в финансовую поддержку WeWork, которая переживает острый кризис на фоне растущих убытков и снижения интереса инвесторов.

Между тем, как стало известно Financial Times (FT), WeWork планирует сократить до 4 тыс. рабочих мест в рамках плана реструктуризации. Это чуть менее 30% общего числа сотрудников WeWork по всему миру. По данным FT, около 1 тыс. сокращений придется на обслуживающий персонал, работу которого WeWork намерен передать аутсорсинговой компании. Сама WeWork отказалась прокомментировать FT эту информацию.

Алена Миклашевская