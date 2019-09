We Company отозвала заявку на IPO

Американская компания We Company (ранее WeWork) отозвала свою заявку на проведение IPO, поданную ранее в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом написал ряд западных СМИ, в том числе Reuters, со ссылкой на заявление совместно занимающих пост генерального директора.

Напомним, о том, что We Company отложила IPO, было объявлено еще в середине сентября. Инвесторов, и в первую очередь крупнейшего из них — японский конгломерат SoftBank — беспокоило резкое падение оценки стоимости компании и растущие убытки. Тогда, тем не менее, в We Company заявляли, что она собирается провести IPO до конца нынешнего года. SoftBank также не устраивало чрезмерное влияние в компании ее основателя Адама Нойманна. На прошлой неделе совет директоров We Company принял решение о замене господина Нойманна на посту генерального директора, он стал председателем совета директоров без исполнительных полномочий, а его пост совместно заняли заместитель председателя совета директоров Себастьян Ганнингем и президент и управляющий директор компании Арти Минсон.

По их словам, несмотря на отзыв заявки, речь и сейчас идет лишь о переносе IPO: «Мы решили отложить наше IPO, чтобы сконцентрироваться на нашем ключевом бизнесе, основы которого остаются сильными. У нас есть намерение управлять WeWork как публичной компанией»,— заявили они. При этом, как сообщает Reuters со ссылкой на источники, вряд ли IPO будет проведено в этом году.

We Company была создана в 2010 году, сейчас помимо основного сервиса WeWork — сеть коворкингов по-прежнему называется так — она располагает еще рядом брендов, например WeLive, занимающимся коливингами, и финансовым сервисом WeBank.

Яна Рождественскаяё