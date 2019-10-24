Актер Павел Устинов обжалует приговор в кассационном порядке

Адвокаты актера Павла Устинова приступают к подготовке кассационной жалобы на приговор господину Устинову. Об этом в среду “Ъ” сообщил адвокат актера Дмитрий Чешков, уточнив, что «продолжит защищать господина Устинова вместе с адвокатом Анатолием Кучереной». Напомним, 23-летний актер Устинов был приговорен к одному году условного срока за вывих плеча сотруднику Росгвардии на акции протеста в Москве 3 августа (ч. 1 ст. 318 УК РФ, применение насилия в отношении представителя власти). «Я получил необходимые для подачи кассационной жалобы заверенные копии апелляционного определения и приговора, теперь предстоит выстроить стратегию защиты в кассационном суде,— сообщил господин Чешков.— Мы продолжаем настаивать на том, что человек получил срок за преступление, которого не совершал».

Господин Чешков также рассказал, что председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев пока не истребовал материалы дела Павла Устинова из Тверского суда, «хотя приговор вступил в силу 30 сентября». Ранее господин Лебедев заявлял: «Когда приговор (Устинову.— “Ъ”) вступит в законную силу, придет моя компетенция — истребовать дело».

«Я намерен добиваться отмены приговора, так как настаиваю на своей невиновности,— сообщил “Ъ” в среду господин Устинов.— Сейчас я сосредоточен на домашних делах и подготовке к предстоящей свадьбе — мы распишемся с Екатериной (Балуевой.— “Ъ”) в декабре. Но я также продолжаю поддерживать других арестантов (по уголовным делам, связанным с летними акциями протеста в Москве.— “Ъ”), ходить на заседания судов и бороться вместе с ними».

Мария Старикова