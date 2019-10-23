Баскетболистки УГМК переиграли оренбургскую «Надежду» в матче Евролиги

В первом домашнем матче Евролиги, который состоялся 23 октября в Екатеринбурге, баскетболистки УГМК обыграли оренбургскую «Надежду». Матч закончился со счетом 89:67.

Напомним, 10 октября УГМК обыграла «Надежду» в Суперкубке Европы, получив его в четвертый раз.

Главной героиней нынешней встречи стала Мария Вадеева, оформившая дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов. Отлично вошла в игру Эмма Меессеман. Чемпионка и MVP женской НБА прибыла в Екатеринбург накануне матча, но это не помешало ей пополнить командную копилку 11 очками и 5 передачами, сообщает пресс-служба БК.

В первом туре группового этапа Евролиги БК УГМК обыграл в гостях «Касторс Брэйн» (Бельгия) со счетом 79:87. После двух проведенных туров группового этапа Евролиги УГМК со стопроцентным показателем возглавляет турнирную таблицу группы «А».

Свой следующий матч Евролиги команда сыграет 30 октября в Венеции. А ближайший матч «лисицы» проведут 27 октября в Москве в рамках регулярного первенства российской Премьер-лиги против МБА.