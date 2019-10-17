Баскетболистки УГМК обыграли бельгиек в матче Евролиги

Баскетбольный клуб УГМК в первом туре группового этапа Евролиги обыграл в гостях «Касторс Брэйн» (Бельгия) со счетом 79:87.

По данным пресс-службы БК, самым результативным игроком встречи стала центровая УГМК Мария Вадеева, оформившая дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов. Еще одной центровой команды Бриттни Грайнер до дабл-дабла не хватило двух подборов — 20 очков и 8 подборов. На счету Элли Куигли — 18 очков.

Следующий матч Евролиги УГМК проведет 23 октября в Екатеринбурге против оренбургской «Надежды», а ближайший сыграет 20 октября в рамках регулярного первенства страны в гостях у красноярского «Енисея».

Напомним, 10 октября баскетболистки УГМК в четвертый раз выиграли Суперкубок Европы. Ранее клуб выигрывал одноматчевый континентальный турнир в 2013, 2016 и 2018 годах.