«Скрытный, наглый и хитрый»

В среду из Москвы в Мадрид был экстрадирован вор в законе Тариэл Ониани (Мулухов), известный под прозвищем Таро и разыскиваемый за участие в преступной деятельности. За время своей последней отсидки Таро, согласно отчету ФСИН, допустил более 250 нарушений.

Об экстрадиции Таро сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По данным “Ъ”, сделано это было на основании распоряжения Минюста от 27 июля 2018 года №5391-ре «О нежелательности пребывания (проживания) в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства, подлежащего освобождению из мест лишения свободы».

Выяснилось, что преступный авторитет не является гражданином России. Его российский паспорт был аннулирован «как оформленный с нарушением порядка выдачи».

Отправку же в Испанию, которая объявила его в розыск за участие в преступной организации, похищавшей предметы искусства и совершавшей вымогательства, Тариэл Ониани «заслужил» и своим поведением во время последней отсидки.

По приговору Хамовнического райсуда Москвы 19 июля 2010 года он был осужден на девять лет и десять месяцев колонии строгого режима за похищение предпринимателя и вымогательство у него $500 тыс. Отбывать срок криминального авторитета отправили в колонию Оренбургской области, где вскоре он был признан злостным нарушителем режима содержания за отказ от работ по благоустройству колонии и прилегающей к ней территории.

В справке из колонии говорится, что за период пребывания в ней Таро допустил 253 нарушения порядка, за два из которых его отправили в карцер, а за восемь — в штрафной изолятор.

Поощрений Ониани не получил, зато «поддерживал в удовлетворительном состоянии свой внешний вид и спальное место, соблюдал личную гигиену и выписывал газеты и журналы».

При этом он был поставлен на профилактический учет как «лидер и активный участник группировок отрицательной направленности», а также как лицо, «оказывающее негативное влияние на других осужденных». Соответствующей оказалась и характеристика на Таро, в которой говорилось, что криминальный авторитет «общественно полезной деятельностью не занимается, связь с родственниками поддерживает нерегулярно. В общении с представителями администрации ведет себя нагло, некорректно, высказывает недовольство режимом содержания. По характеру скрытный, наглый, малообщительный, хитрый. Поддерживает криминальную субкультуру».

После освобождения из колонии полицейские снова задержали Таро уже в рамках экстрадиционного запроса из Испании, который был удовлетворен. При этом следует отметить, что Россия уже отправляла Ониани в Испанию — в 2011 году он был временно экстрадирован в эту страну для проведения первичных следственных действий.

Николай Сергеев