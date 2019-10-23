Областной бюджет может выделить 200 млн рублей на липецкие очистные сооружения

Из регионального бюджета на мероприятия по снижению выбросов МУП «Липецкая станция аэрации («ЛиСА», управляет городскими очистными сооружениями) может быть выделено 200 млн руб., сообщила пресс-служба горсовета Липецка. Как рассказал директор предприятия Евгений Лисаконов, мероприятия «ЛиСА» включены в комплексный план по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утвержденный вице-премьером РФ Алексеем Гордеевым в конце 2018 года. В его рамках предполагается строительство комплекса сооружений по обработке осадка сточных вод и его переработке «по термофильной анаэробной технологии», реконструкция сооружений механической и биологической очистки с устройством системы газоочистки. Уже начато проектирование двух этапов, на эти цели областной бюджет предоставил 65 млн руб. Кроме региональных средств запланировано выделение до 2024 года около 1 млрд руб. из федерального бюджета по программе «Чистая вода». Напомним, ранее мэрия Липецка отклонила проект ООО «Эвобиос Л» по реконструкции очистных сооружений стоимостью более 1 млрд руб.

Отметим также, что региональная природоохранная прокуратура внесла представление Евгению Лисаконову об устранении нарушений. Как выяснили правоохранители, «ЛиСА» сбрасывает в реку Воронеж сточные воды с превышением показателей (азота нитритов в 29 раз, фенола в 24 раз, железа в 3,7 раза), а также не имеет согласованного с Роспотребнадзором проекта организации санитарно-защитной зоны предприятия. По фактам нарушений возбуждены административные дела. На заседании комиссии горсовета Евгений Лисаконов отметил проблему несанкционированных сбросов в водоемы жидких бытовых отходов и пожаловался на «черных» ассенизаторов: «Неделю мои люди провели в засаде. Порядка 12 машин было выявлено. Все материалы мы передали в соответствующие органы. Они отделались штрафами – 12 машин по 1 тыс. руб. У меня же 35 тыс. прямых затрат. Я больше этого делать не буду, это не мои полномочия».

О том, как проблему неприятного запаха от очистных сооружений решают в Воронеже, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"РВК-Воронеж" идет на запах».

Александр Прытков