Эрдоган пригрозил возобновить операцию в Сирии, если США и Россия нарушат обещания

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что если США и Россия не будут соблюдать договоренности по Сирии, военная операция на севере страны будет возобновлена. Ответы господина Эрдогана приводит газета Sabah.

17 октября Турция и США договорились о приостановке на 120 часов операции «Источник мира. Вашингтон пообещал вывести курдские формирования за демаркационную линию в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией. США уведомили Турцию о том, что курдские формирования покинули зону безопасности. 22 октября президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии. Они договорились о совместном патрулировании освобожденной курдами территории, а также о возвращении сирийских пограничников на границу с Турцией.

«В рамках этих соглашений что с США, что с Россией, никаких изменений в планах не будет, если обещания не будут выполнены»,— сказал господин Эрдоган. При этом он заявил, что у Турции «нет проблем с курдами», а только с «Курдскими отрядами народной самообороны» (YPG), которых Анкара считает террористами.

О том, как прошли российско-турецкие переговоры, читайте в материале “Ъ” «Не учи Ручьёного».

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