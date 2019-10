Новая теория ожирения

Теория стоит на трех постулатах. Первый — ожирение среди населения Земли достигло уровня «неинфекционной пандемии» (термин Всемирной организации здравоохранения — ВОЗ). Второй — продукты питания глубокой переработки (ultraprocessed foods, у нас их еще называют «рафинированными») доминируют в питании современного человека. И третий — такая пища при переваривании искажает нервные импульсы, идущие от пищеварительной системы в мозг и сигнализирующие о насыщении, в результате человек невольно переедает.

В основание новой теории ожирения положены данные экспериментального исследования, опубликованного в июльском номере журнала Cell Metabolism за этот год. Эксперимент провели ученые из Национального института диабета и пищеварительных и почечных заболеваний (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases — NIDDK) и Центральной клиники Национальных институтов здоровья (National Institutes of Health — NIH). Возглавлял исследование доктор Кевин Холл, заведующий лабораторией биологического моделирования в NIDDK.

Материал и методика

Схема эксперимента была простой. Двум группам испытуемых по 20 добровольцев (10 мужчин и 10 женщин), выбранным в стационаре клиники случайным образом из пациентов, страдающих ожирением, в течение двух недель позволяли есть сколько хочется. Ad libitum (по желанию), как говорят ученые.

Единственная разница между группами заключалась в том, что пища одной группы состояла из рафинированных продуктов, второй — из прошедших лишь необходимую для их приготовления кулинарную обработку. Условно говоря, если первые ели сосиски и колбасу, то вторые — кусок отварного или жареного мяса.

Все продукты первого и второго вида заранее были уравнены по энергетической плотности (соотношению калорийности и веса продукта), калориям, макронутриентам (белкам, жирам и углеводам), сахару, натрию (солености) и содержанию волокон клетчатки (не перевариваемой пищеварительными ферментами организма человека частью пищи).

Через две недели группы пациентов менялись диетами: те, кто две недели до этого ел рафинированную пищу, следующие две недели ел обычную, и наоборот. Таким образом, контрольной группы, обычной для подобных экспериментов, не требовалось. Каждая из групп была в течение всех 28 суток эксперимента контрольной для другой группы. Ежедневно у испытуемых контролировали все физиологические и биохимические показатели, которые обычно наблюдают в таких опытах.

Результаты

Когда испытуемые ели, условно говоря, гамбургеры и куриные наггетсы, то они усваивали в среднем в сутки на 508 ± 106 килокалорий больше. При этом 280 ± 54 ккал/сутки давали углеводы, 230 ± 53 ккал/сутки жиры, а белки лишь 2 ± 12 ккал/сутки. Интегральный эффект разных диет продемонстрировало взвешивание пациентов. За две недели питания рафинированной пищей они прибавили в весе в среднем 0,9 ± 0,3 кг. За две недели питания обычной пищей потеряли те же 0,9 ± 0,3 кг. Разница впечатляющая — 2 кг за две недели.

Обсуждение результатов

Авторы исследования понимали, какой резонанс оно получит в кругах ученых специалистов по ожирению, и заранее в публикации перечислили недостатки своего эксперимента. Пациенты в их исследовании получали на завтрак, обед и ужин то, что им готовили и давали, а в реальной жизни они выбирают, что купить и съесть из рафинированных продуктов и что приготовить из обычных продуктов. У пациентов не было разгрузочного периода перед сменой диет. Выборка пациентов и продолжительность эксперимента были «относительно скромными». Но и сами авторы исследования, и их потенциальные оппоненты понимали, что отмахнуться от главного результата этого эксперимента, придравшись к формальностям, не получится.

А главное заключалось в том, что виноваты оказались не повышенное содержание сахаров, жиров, соли в рафинированной пище и пониженное содержание в ней белков. В этом плане пища из рафинированных продуктов в основном не хуже и не лучше другой пищи, вот только съесть ее до ощущения насыщения надо больше.

Уже больным ожирением, то есть людям с целым набором метаболических расстройств, съесть ее надо больше на 500 ккал в день в энергетическом эквиваленте, что дает прибавку в весе почти килограмм за две недели. У здоровых людей эти показатели, наверное, меньше, но они тоже ее переедают больше физиологической нормы по той же причине, что и толстяки.

В этом суть новой теории ожирения доктора Кевина Холла.

Выводы

«В заключение скажу,— пишет он в статье в Cell Metabolism,— наши данные показывают, что исключение продуктов глубокой переработки из рациона снижает потребление энергии и приводит к снижению веса, тогда как диета с большой долей пищи глубокой переработки увеличивает потребление энергии и приводит к увеличению веса. Может ли изменение технологий обработки пищевых продуктов устранить их негативные свойства при сохранении их вкусовых качеств и удобства, пока неясно. Но до тех пор пока такие продукты не получат широкого распространения, ограничение потребления современных рафинированных продуктов может быть эффективной стратегией профилактики и лечения ожирения».

Дальнейшее развитие теории

То, что главная причина пандемии ожирения — коренные изменения в рационе людей, а точнее, составе их пищи, в последние 60–70 лет вовсе не откровение для ученых. Для этого и не надо быть ученым, достаточно взглянуть в супермаркете на прилавки с белым хлебом, печеньем, конфетами, плавлеными сырками, всевозможными хлопьями, ароматизированными йогуртами и в холодильники с пельменями и сотней-другой прочих разновидностей полуфабрикатов. Чизбургеры и наггетсы лишь верхушка этого айсберга.

Совпадение по времени начала пандемии ожирения и тотальной замены натуральных продуктов рафинированными очевидно. В послевоенный период в пищевой индустрии произошла технологическая революция, началось массовое производство пищевых продуктов глубокой переработки, которые были дешевле натуральных и не требовали много времени на их кулинарную обработку. Они стали основой питания современного человека, и от них он толстеет.

Первичным (экзогенно-конституциональным, алиментарным) ожирением страдает 95% тучных людей в разных странах по всему миру. И только 5% случаев приходится на ожирение как следствие каких-либо других заболеваний: ожирение при эндокринных нарушениях (гипотиреоидное, гипоовариальное, на фоне заболеваний гипоталамо-гипофизарной системы и патологии надпочечников), ожирение, обусловленное генетическими заболеваниями, церебральное ожирение (опухоли головного мозга, диссеминация системных поражений, психические заболевания), ятрогенное из-за приема лекарственных препаратов и так далее. При первичном же ожирении болезнь — его следствие, а не причина.

А причина развития первичного ожирения — энергетический дисбаланс между поступающей с пищей и расходуемой энергией. В полном соответствии с фундаментальным законом сохранения массы и энергии, сформулированным Михаилом Ломоносовым: сколько у одного тела отнимается, столько присовокупится к другому. Проще говоря, едят много. Но почему едят много — вот на сегодня главный вопрос науки об ожирении.

Глупо считать, что все 95% тучных людей наели себе лишний вес и сопутствующие ему болезни исключительно из обжорства. Тогда что же заставляет человека в здравом уме продолжать есть, когда он сыт? Эксперимент доктора Холла впервые показывает не на словах, не на мышах, а на человеке, что это нечто — не вид и не вкус того, что лежит у него на тарелке. Человек продолжает есть высококалорийную, полностью разбалансированную по природному составу пищу, сам того не замечая. Сам Холл пока не берется назвать причину, преодолевающую врожденные механизмы насыщения организма, называя ее «настоящей загадкой питания». Но гипотеза у ученых уже есть.

Рафинированная пища создает помехи в сигналах о голоде и насыщении, которые по блуждающему нерву идут от пищеварительной системы в мозг человека. У ученых есть инструменты визуализации возбуждения разных отделов мозга, и даже есть картинки возбуждения полосатого тела (участка мозга, который, по терминологии нейрофизиологов, отвечает за принятие решений в пищедобывающем поведении человека), которые вроде бы подтверждают гипотезу о нарушении периферических нервных сигналов рафинированной пищей.

Если дальнейшие исследования подтвердят эту гипотезу, то появится возможность создать таблетку от ожирения. Не таблетку для похудения, она нужна 5% людей, страдающих болезнями, которые вызывают ожирение. А таблетку от переедания. Это более реальный путь борьбы с пандемией ожирения, нежели принуждение мирового пищепрома к отказу от рафинированной продукции и перехода к производству полных аналогов натуральных продуктов.