В Ростове из-за визита патриарха Кирилла изменят 30 маршрутов общественного транспорта

В эти выходные, 26 и 27 октября, в Ростове изменятся маршруты общественного транспорта — в центре города введут ограничение движения транспорта из-за визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает департамент транспорта Ростова.

Всего будет изменено около 30 маршрутов, полный список можно посмотреть на сайте администрации города.

Напомним, в Ростове 26 и 27 октября ограничат движение транспорта на семи центральных улицах в воскресенье. В воскресенье в городе пройдет освящение кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы. Совершит чин освящения и возглавит служение патриарх Кирилл.

Кристина Федичкина