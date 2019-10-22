Кафедральный собор в Ростове освятят 27 октября

В воскресенье, 27 октября, в Ростове пройдет освящение кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы. Совершит чин освящения и возглавит служение патриарх Кирилл. Об этом сообщает управление информационной политики правительства области.

«Начало богослужения в 8:30. Проход в собор будет открыт с 7:00. Поскольку место в соборе ограничено, для прихожан будет организована прямая трансляция Божественной литургии на Соборной площади, а также на телеканалах „Дон-24“, „Спас“, „Союз“ и „Ростов-папа“»,— сказано в сообщении. Из-за проведения мероприятия 26 и 27 октября в центре Ростова будет ограничено движение.

Как сообщалось ранее, в Ростове завершают реставрацию собора Рождества Пресвятой Богородицы, начатую еще в 2011 году. Стоимость работ составила более 1 млрд руб. На завершение реконструкции здания в этом году выделили 176 млн руб. из бюджета области.

Кристина Федичкина