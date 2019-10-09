В центре Ростова на два дня перекроют движение из-за приезда патриарха Кирилла

В Ростове 26 и 27 октября ограничат движение транспорта на семи центральных улицах, сообщает департамент автодорог города. Перекрытие дорог пройдет из-за мероприятий в Кафедральном соборе на Соборной площади. Ранее сообщалось, что на 27 октября запланирован визит в город патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Закроют проезд по ул. Станиславского, Московской и Темерницкой на участке от пр. Буденновского до Ворошиловского; по пер. Газетному и Семашко на участке от ул. Серафимовича до Обороны.

Как сообщалось ранее, в Ростове завершают реставрацию собора Рождества Пресвятой Богородицы, начатую еще в 2013 году. Стоимость работ составила более 1 млрд руб. На завершение реконструкции здания в этом году выделили 176 млн руб. из бюджета области. Патриарх Кирилл прибудет в город, чтобы освятить обновленный собор.

Кристина Федичкина