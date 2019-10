Расписание недели

Фото: Мэйти

Вскоре после второй и третьей частей альбома «Биголло», записанных в привычном для поклонников стиле, рэпер Михаил Тютькин, выступающий под псевдонимом Мэйти, издал пластинку «Вспеть» с рок-переработками своих песен, чем вызвал довольно противоречивую реакцию слушателей. Впрочем, так поначалу встретили и роковый ребрендинг группы 25/17 — а в итоге он стал для нее качественным скачком, обеспечил эфиры и новую аудиторию. Теперь и Мэйти идет в «Горбушку», на территорию, исторически связанную с роком. «Вспеть» — точно не значит «вспять».

Альбом The Rasmus 2003 года «Dead Letters» не был революционным даже для финской сцены. Для группы он был пятым по счету, и примерно то же, что и The Rasmus, но с большей помпой делали тогда их соотечественники HIM. Однако, на «Dead Letters» был хит «In The Shadows», который поднял The Rasmus на недостижимую высоту и обеспечил гастролями на долгие годы. Основной рифф песни засел в головах слушателей по всему миру. Так что 15-летие альбома «Dead Letters», которое будут праздновать в «Стадиуме»,— это на самом деле праздник терпения и упорства. Иногда, чтобы тебя наконец признали, нужно записать пять альбомов.

Вернувшись в высшую лигу российской музыки после неожиданного прорыва с архивным клипом «На заре», группа «Альянс» стала желанным гостем на всех крупных фестивалях. Но особенно ценно то, что «Альянс» активно сотрудничает с фестивалями, где практически не бывает других героев 1980–1990-х. В прошлом году «Альянс» выступал на фестивале «Боль», а теперь получил хедлайнерский сет в программе фестиваля «Полет-1», организованного VK-пабликом #sovietwave. Под его эгидой объединились молодые музыканты, черпающие вдохновение в позднесоветской синтезаторной волне. В «Полете-1» также участвуют «Второй этаж поражает» и «Артек Электроника».

Постановка Андрея Могучего в Театре наций основана на текстах Романа Михайлова, Петра Луцика и Алексея Саморядова. Сочетание чрезвычайно необычное. Михайлов — профессор РАН, математик, известен также как литератор (номинант «Нацбеста»), Луцика и Саморядова уже давно нет в живых, но они остаются самыми яркими авторами русского кино «проклятых 90-х». Всех троих авторов объединяет разве что любовь к сочетанию эксцентрики и своего рода русской мистики (которую умом не понять) — именно эксцентрика всегда была и сильной стороной спектаклей Андрея Могучего. Действие происходит в 90-е годы, которые, как говорит сам Могучий, уже стали «русским фольклором». Как и в «Circo Ambulante» (2012), первом спектакле Могучего в Театре наций, одну из главных ролей исполнит Лия Ахеджакова.

Миниретроспектива 50-летней Наоми Кавасэ, одного из самых известных в мире современных японских режиссеров. Почти все фильмы Кавасэ сняла в родной префектуре Нара, и почти все они были показаны на крупнейших кинофестивалях. Раз за разом, из фильма в фильм разрабатывая и обыгрывая одни и те же мотивы, Кавасэ исследует соотношение глобального и локального в мире и место человека в нем.

Выставка, посвященная 125-летию Театрального музея имени Бахрушина,— это история русского театра с XVII по XXI век, от скоморошьих игрищ до «новой театральной генерации» наших дней, рассказанная на примере более 2 тыс. экспонатов из фондов самого застрельщика проекта, Бахрушинского музея, а также собраний крупнейших столичных театров, Архангельского, Останкина и других коллекций. Эскизы, макеты, костюмы, афиши, фотографии, живопись, графика, скульптура, аудио- и видеозаписи — обещаны такие диковины, как подлинные задники Константина Коровина к «Золотому петушку», действующая кукольная модель образца 1947 года из Ульяновского театра кукол имени Леонтьевой и древние маски скоморохов из Новгородского музея-заповедника. Роли кураторов сыграли Дмитрий Родионов, Наталья Пивоварова, Наталья Каминская и Вера Мартынов, последняя совмещает ее с ролью художника.

Концерт Мари Краймбрери озаглавлен «Мелкая здесь». Прозвище певицы не то чтобы на сто процентов соответствует росту и тем более статусу певицы. Всего за два года девушка из YouTube, получившая контракт с Velvet Music, стала одной из самых популярных поп-певиц в «молодежном сегменте». При этом главный хит Мари Краймбрери «Amore» — вполне взрослая песня, в которой легко обнаружить характерный для нашей женской эстрады надрыв. Подростками аудитория Мари не исчерпывается. И сольные концерты в залах с мягкими креслами, вероятно, тоже не за горами.

Автобиографическая драма Джоанны Хогг, спродюсированная Мартином Скорсезе. Воссоздавая на экране Лондон 80-х с его музыкой и разговорами, Хогг пытается понять, как работает память и что остается от истории первой любви.

Новый худрук, новый сезон и новое (временное) помещение: театр на Малой Бронной под руководством Константина Богомолова переезжает на время ремонта на традиционно резервную московскую сцену, во Дворец на Яузе на Электрозаводской, где и проведет следующие два года. Богомолов уже заявил яркую режиссерскую команду (Наставшев, Григорьян, Молочников, Вытоптов), а первую премьеру на новом месте поставит Максим Диденко — по книге любимого современного прозаика самого худрука. Инсценировку «Нормы» Сорокина написал Валерий Печейкин, среди исполнителей, кроме актеров труппы, есть Евгений Стычкин и выпускники курса Дмитрия Брусникина, которых Богомолов еще в прошлом году занял в постановке «Ай Фак» по роману Пелевина.

В честь юбилея «Балет Москва» дает обширный гала, в котором представит сливки своего репертуара. Компания эта уникальна: все 30 лет в ее составе уживаются две труппы — классическая и современная, а репертуар последние семь лет полностью состоит из эксклюзивных спектаклей. То есть каждая премьера «Балета Москва» — премьера мировая. На гала «классики» покажут фрагменты из «Эквуса» Анастасии Кадрулевой/Артема Игнатьева и «Транскрипции цвета» Хуанко Аркеса, а «современники» представят своих лауреатов «Золотой маски» — эпизоды из «Кафе Идиот» Александра Пепеляева и «Все пути ведут на Север» Карин Понтьес. Последняя премьера — «Танцпол», сочиненный для «Балета Москва» главным возмутителем европейского спокойствия бельгийцем Йеруном Вербрюггеном,— объединит обе части труппы в общем экстазе.

Дебютная картина Симоны Костовой, рассказывающая о сутках из жизни молодых берлинцев,— ночной трип по барам Нойкёльна, из которого никто из героев не вернется прежним. Фильм, снятый практически в режиме реального времени под живую музыку всего за €5000, стал одним из главных событий на фестивале в Роттердаме и вошел в официальную программу Берлинского кинофестиваля.

Мистический триллер, написанный фантастами Мариной и Сергеем Дяченко: Петербург конца XIX века, спиритические сеансы, ритуальные убийства и Евгений Цыганов, хроническая усталость на лице которого как нельзя лучше подходит эпохе декаданса. Постановщиком фильма значится один из лучших режиссеров авторского кино нулевых Николай Хомерики, но искать его почерк в «Девятой» не стоит, поскольку это стопроцентный продюсерский проект, то есть все — от сценария до финального монтажа — контролировали они.

Экранизация одноименного романа Стивена Кинга и сиквел «Сияния», в котором режиссеру Майку Флэнегану («Призраки дома на холме», «Игра Джералда») почти удалось примирить писателя с классической адаптацией Кубрика, которой тот, как известно, остался недоволен (по крайней мере, фильм Флэнегана Кинг уже похвалил в твиттере). Эван Макгрегор играет 40-летнего Дэнни Торранса — который когда-то давным-давно колесил по коридорам отеля «Оверлук» на детском велосипедике и у которого когда-то был отец-писатель, которого играл Джек Николсон. Самые страшные сцены «Сияния» в фильме Флэнегана не просто процитированы — режиссер встречался с наследниками Кубрика, чтобы изучить его эскизы и чертежи.

Визионерская феминистская антиутопия с Миллой Йовович, Эммой Робертс, Даниэль Макдональд и Аквафиной в главных ролях. «Райские холмы» — пансионат для непокорных принцесс, девушек из высшего общества, пребывание в котором должно отформатировать их, лишив индивидуальности. Дебют Элис Вэддингтон, впервые показанный на фестивале «Сандэнс», напоминает чуть ли не все фильмы сразу — как если бы Тиму Бёртону одновременно приснились вселенные «Лобстера» и «Рассказа служанки».

Прошлый приезд Кристы Белл совпал по времени с сенсацией — выходом третьего сезона сериала «Твин-Пикс», в котором она снялась вместе с режиссером, соавтором и своим давним покровителем Дэвидом Линчем. Теперь певица приезжает без сопутствующего шума в прессе с новым альбомом «Feels Like Love». «Мои прошлые сольные записи словно были сделаны в межзвездном пространстве, — говорит Криста Белл.— Новый альбом более земной. Песни все еще похожи на сновидения. Но эти сновидения рождены не в космосе, а у меня внутри».

Музыкальная комедия Павла Руминова, которого по плодовитости, экстравагантности и любви сочетать радикальные инди-проекты (как, например, «Машина любви» с почти порнографическим содержанием, премьера которого состоялась на VHS-кассете в импровизированном видеосалоне) с коммерческими хитами («Статус: свободен») можно сравнить разве что с Джеймсом Франко. «Успех» — легкомысленная история о семье панк-рокеров, музыкальную карьеру которых может похоронить рождение ребенка. Жена решает уехать в США, оставив мужа с маленькой дочерью. А ему приходится пожертвовать всем, что ему дорого, и даже согласиться петь на корпоративах.

Лауреат World Press Photo и множества других премий, автор шести больших фотопроектов («Побег», «Закрытые территории», «Потерянный горизонт», «Родина», «Монументы» и «Оазис») и нескольких фотокниг, в свои 30 лет художник Данила Ткаченко успел наступить на ряд больных мозолей коллективного российского бессознательного. В новом проекте «Герои» он вновь говорит о непроговоренных травмах: погибшие на фронтах Великой Отечественной и репрессированные пускаются в danse macabre, требуя предать павших земле, чтобы покончить с идеологическими и мемориальными войнами.

Первую и последнюю персональную выставку Ивана Павловича Похитонова (1850–1923) устраивали в Третьяковке более полувека тому назад. И вот к 170-летию со дня рождения он, неожиданный русский барбизонец-миниатюрист, некогда высоко ценимый Репиным, а теперь высоко оцененный отечественным антикварным рынком, дождался большой ретроспективы. Около сотни пейзажей России, Франции, Бельгии и Италии из Третьяковской галереи и частных коллекций.

Выставка в рамках программы «Классики российской фотографии» — не большая ретроспектива Бориса Игнатовича, какую МАММ делал 20 лет назад, а избранное: более 70 работ конца 1920-х — середины 1930-х, лучшего, авангардного периода творчества фотографа. Члена группы «Октябрь», соратника Эйзенштейна, Родченко, Клуциса, Дейнеки, сотрудника газеты «Беднота», журналов «Даешь!» и «СССР на стройке».

Самый известный фильм Чарли Чаплина вышел в 1931-м и стал его последним немым фильмом — за три года, пока с перерывами шли съемки, звук в кино стал повсеместным, и в результате режиссер сам написал к фильму музыку. К 130-летию Чаплина компания «Иное кино» выпустит в повторный прокат четыре его полнометражных фильма.