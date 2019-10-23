Президент Намибии попросил у Путина помощи военных советников

Президент Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи рассказал о заинтересованности южноафриканской страны в помощи военных советников.

«Военные просили меня сказать вам, что они заинтересованы в том, чтобы российские военные советники помогли им»,— сказал президент Намибии. По его мнению, отношения двух стран в других сферах находятся на «достаточно хорошем уровне, но не таком высоком, как хотелось бы».

Проблемной он назвал сотрудничество в сфере энергетики. По словам президента Намибии, есть вопросы, которые страны должны обсудить. «Но мы как друзья всегда можем это сделать»,— добавил глава государства.

Президент Владимир Путин на встрече напомнил, что в 2020 году Намибия будет отмечать 30-летие независимости. По его словам, Россия ценит позицию страны в поддержке российских инициатив в ООН. Господин Путин также сказал, что товарооборот двух стран в 2018 году вырос более чем в семь раз.

В Сочи 23–24 октября 2019 года проходит саммит «Россия—Африка». На него приехали лидеры полусотни африканских стран.

Подробнее о саммите читайте в материале “Ъ” «В одну и ту же Африку нельзя войти дважды».