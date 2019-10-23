Фигурант «московского дела» Фомин останется под домашним арестом до 8 января

Московский городской суд признал законным продление домашнего ареста фигуранту дела о массовых беспорядках в столице 27 июля Сергею Фомину, передает корреспондент “Ъ” из зала суда. Судья Татьяна Соколова отклонила апелляционную жалобу на меру пресечения, оставив в силе решение Басманного суда, в сентябре продлившего господину Фомину домашний арест до 8 января 2020 года.

Сергея Фомина задержали в ночь на 8 августа после того, как он сам пришел в полицию. По версии следствия, 27 июля в ходе несанкционированной акции протеста он направлял действия других лиц и был активным участником массовых беспорядков (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Господин Фомин находится под домашним арестом с 3 сентября.

Сергей Фомин — последний из участников акции 27 июля, обвиняемый в участии в массовых беспорядках. Другим фигурантам «московского дела», проходившим по ч. 2 ст. 212 УК РФ, обвинение сняли или переквалифицировали.

О том, как проходила акция 27 июля, — в материале “Ъ” «Москвичи и гости полиции».