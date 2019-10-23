Южная Корея хочет запретить вейпы и электронные сигареты

Правительство Южной Кореи призвало граждан перестать пользоваться электронными сигаретами и вейпами, которые, по мнению властей, представляют «серьезную угрозу» для здоровья человека. Как сообщает Reuters, сейчас правительство рассматривает вопрос о введении запрета на продажу электронных сигарет.

«Текущая ситуация оценивается как серьезная угроза для здоровья общества,— заявил сегодня министр здравоохранения Южной Кореи Пак Нён Ху.— Дети, подростки, беременные женщины и люди с респираторными заболеваниями — никогда не пользуйтесь электронными сигаретами. И те, кто не курит, тоже отныне никогда не пользуйтесь электронными сигаретами».

Министерство здравоохранения страны намерено выяснить, есть ли научные основания для введения запрета на электронные курительные устройства с жидкостью, содержащей никотин. Именно среди пользователей этого типа устройств в США за последние месяцы было зафиксировано около 1,5 тыс. случаев респираторного заболевания, 33 человека уже скончались от него. В Южной Корее в октябре был зафиксирован случай заболевания пневмонией, связанный с использованием электронных сигарет. Ранее власти США заявили о намерении запретить продажу электронных сигарет с ароматическими добавками. В Индии подпали под запрет все виды электронных сигарет. По словам директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Алексея Киселева-Романова, Россия также может ввести запрет на вейпы в течение двух-трех лет.

О загадочном заболевании, приведшем к смерти 33 человек в США, читайте в материале “Ъ” «Смерть на вдохе».

Кирилл Сарханянц