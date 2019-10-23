Турция останется в Сирии после завершения операции «Источник мира»

Завершение операции «Источник мира» не означает полного отсутствия Турции в Сирии, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу в интервью Anadolu. В дальнейшем планируется сосредоточиться на создании условий для возвращения беженцев на север Сирии.

«В соответствии с нашими соглашениями с США и Россией и после получения соответствующих гарантий мы завершили операцию "Источник мира". Но это не означает, что мы оттуда уходим, мы сохраняем присутствие. И это отмечено в договоренностях с РФ и США»,— сказал господин Чавушоглу (цитата по ТАСС).

Ранее вице-президент США Майк Пенс сообщил, что силы самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны») полностью покинули зону безопасности на севере страны. Напомним, 17 октября Турция и США договорились о приостановке на 120 часов операции «Источник мира», которую Анкара начала на северо-востоке Сирии восемью днями ранее. Вашингтон пообещал вывести курдские формирования за демаркационную линию в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией. 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи переговоры, которые закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии. Россия и Турция начнут совместное патрулирование освобожденной курдами территории, а на границу с Турцией вернутся сирийские пограничники. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США предали и бросили курдов.

Подробнее о том, как прошли переговоры,— в материале “Ъ” «Не учи Ручьёного».