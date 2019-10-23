Временная администрация «Ассоциации» сообщила о выводе активов банка через кредиты

Временная администрация нижегородского коммерческого банка «Ассоциация» (лишен лицензии и признан банкротом) направила в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет России материалы о совершении сотрудниками организации операций, направленных на вывод средств. Об этом сообщается на сайте Банка России.

«Должностными лицами банка “Ассоциация” осуществлены действия, направленные на вывод активов посредством кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства, а также на сокрытие данных операций и информации о реальном финансовом результате»,– говорится в сообщении регулятора о результатах обследования банка его временной администрацией.

Напомним, лицензию у банка отозвали в июле, после того, как был обнаружен факт мошеннических действий предположительно руководителя казначейства банка «Ассоциация» Владимира Макаревича. Он якобы умышленно фальсифицировал операции в системе SWIFT, и в результате на корсчете банка в VTB Europe не досчитались 3,8 млрд руб. Нижегородское следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о фальсификации финансовых документов и отчетности банка.

Подробнее – в материале “Ъ-Приволжье”«В “Ассоциации” нашли фальсификацию».

Анастасия Еремина