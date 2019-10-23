«ЕвроХим» представил «миллион»

В Перми начала работу 5-я Межрегиональная выставка технологий, оборудования и спецтехники для добычи и обогащения руд и минералов. «ЕвроХим» в качестве профессионального партнера участвует в этом мероприятии ежегодно.

В этом году стенд «ЕвроХима» особо привлекателен для посетителей выставки, в первую очередь визуально. Он оформлен элементами, имитирующими калийные пласты, в виде цифры 1 000 000 – именно столько тонн готового продукта уже выпустили усольские калийщики в режиме пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования на предприятии. Кроме того, всевозможные партнеры: поставщики материалов и оборудования, коллеги по отрасли, эксперты, – заинтересованы в сотрудничестве с молодым, но уже показавшим свою мощь предприятием.

Первый этап строительства Усольского калийного комбината, занявший почти десять лет, успешно завершен. В 2019 году предприятие проводит пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Общий объем инвестиций компании «ЕвроХим» в реализацию нового калийного проекта – более 115 млрд руб.

Сейчас в руднике Усольского калийного комбината работают более двух десятков комбайновых комплексов. Пройдено более 200 километров горнокапитальных и очистных выработок. С начала ведения горных работ усольские калийщики добыли более 7 млн тонн горной массы, в том числе 4 млн тонн сильвинитовой руды. На площадке поверхностного комплекса в опытно-промышленную эксплуатацию запущены четыре технологические секции обогатительной фабрики.

Сегодня численность сотрудников превысила 2150 человек. Компания продолжает создавать комфортное жилье в Березниках. В конце 2019 года «ЕвроХим» планирует завершить строительство первых четырех домов, и закладываются фундаменты для строительства следующих семи домов и детского сада.

«Участие специалистов Усольского калийного комбината компании «ЕвроХим» в отраслевой выставке – это хорошая возможность пообщаться с представителями компаний-производителей горношахтного и нефтедобывающего оборудования, узнать о технических новинках в области обогащения, горных работ и промышленной безопасности, обменяться мнениями, обсудить совместные проблемы и выработать пути решения», – отметил главный инженер «ЕвроХим-УКК» Евгений Батяев на официальном открытии «Рудника-2019».

Чтобы тематика деловой программы соответствовала запросам и поднимала актуальные вопросы недропользования, в ее подготовке приняло участие Министерство промышленности Пермского края. Специалисты за три дня обсудят нормы технологического проектирования, трудности согласования проектной документации, а также вопросы цифровизации промышленности.

«Рудник» – крупнейшая на Урале и в Поволжье демонстрационная и дискуссионная площадка, позволяющая увидеть и обсудить главные тенденции горнодобывающей отрасли. Выставка проходит с 22 по 25 октября, в ней примут участие более 3 тыс. специалистов.