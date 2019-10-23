Асад заявил Путину, что Дамаск против захвата своих территорий под любым предлогом

Президент Сирии Башар Асад заявил президенту России Владимиру Путину, что Дамаск выступает против вторжения на свои земли под любым предлогом, сообщает Reuters со ссылкой на офис сирийского президента. Заявление прозвучало во время телефонного разговора лидеров двух стран, в ходе которого они обсудили ситуацию на севере Сирии.

Господин Путин сообщил господину Асаду, что целью любой договоренности РФ и Турции будет борьба со всеми видами терроризма на сирийской территории. Башар Асад, со свой стороны, заявил, что Сирия продолжит бороться с терроризмом на своей земле всеми доступными законными средствами.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября провели в Сочи переговоры, которые закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии. Негативного сценария, до последнего момента не исключавшего возобновления турецкой операции «Источник мира», удалось избежать.

О переговорах — в публикации “Ъ” «Не учи Ручьёного».