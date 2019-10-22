Власти Москвы назвали фейком информацию «Гринписа» о радиации

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский в беседе с радиостанцией «Эхо Москвы» назвал фейковыми новостями информацию об очагах радиоактивного загрязнения на маршруте строительства Юго-Восточной хорды в столице, которую публикует «Гринпис России».

«Вот сколько с "Гринпис" ни сталкивался, очень редко аргументированное есть доказательство тому, что они говорят»,— рассказал господин Кульбачевский, добавив, что организация занимается вбросом фейковых новостей. При этом он пообещал, что в департаменте проверят информацию «Гринпис России», результаты проверки он пообещал обнародовать вечером 22 октября.

21 октября «Гринпис России» сообщил, что на склоне между Московским заводом полиметаллов и железнодорожной станцией Москворечье, где должна появиться Юго-Восточная хорда, зафиксировано превышение допустимого уровня радиационного загрязнения земли. Специалисты обнаружили альфа-активные торий-232 и радий-226. Пробы брались с поверхности земли, замеры на глубине 0,5 м оказывались еще выше. Всего на поверхности было обнаружено пять очагов загрязнения, где мощность дозы гамма-излучения больше нормы в пять-восемь раз.

Ранее анализ земли, взятый с участков, близких к маршруту хорды, показал серьезное превышение количества радионуклидов, в том числе радия-226, тория-232, урана-238. Корреспондент “Ъ” обнаружил там превышение радиационного фона в 50 раз.

Подробнее о предыдущих замерах — в материале “Ъ” «Москва с залежами радия, тория и урана».