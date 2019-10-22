«Виновных определит следствие» В Петрозаводске простились со спецназовцем, погибшим в драке с коллегой из Чечни

В Карелии во вторник простились с сотрудником отряда специального назначения «Гром» УНК МВД по Республике Карелия Александром Флегонтовым. Он умер несколько дней назад в Нальчике в результате драки с коллегой из Чечни. В траурный зал на улице Вольной в Петрозаводске пришли сотни людей, среди них было много сотрудников правоохранительных органов. На прощание приехал и министр внутренних дел Карелии Дмитрий Сергеев.

Конфликт между сотрудниками правоохранительных органов произошел вечером 18 октября в институте повышения квалификации филиала Краснодарского университета МВД России в Нальчике. Трое учащихся повздорили с группой сотрудников полка специального назначения ППС Чечни имени Ахмата-Хаджи Кадырова. В завязавшейся драке один из чеченских полицейских начал бить сотрудника карельского «Грома». Тот упал, ударился головой о кафельный пол и скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Погибший Александр Флегонтов родился в Петрозаводске. В июле 2007 года он поступил на службу в органы внутренних дел, с 2017 года являлся сотрудником отряда спецназначения, неоднократно выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ, за образцовое исполнение служебных обязанностей поощрялся руководством МВД по Республике Карелия. Погибшему было 34 года, у него осталось двое детей.

Близкая родственница Александра Флегонтова рассказала на похоронах о том, каким он был. «Сильный, очень умный, с хорошим вкусом и чувством юмора,— сообщила она.— Заботливый, щедрый. Видите, сколько народу: друзей огромное количество, со всей страны и из-за рубежа».

Родственница отметила, что Александр Флегонтов никогда не был зачинщиком каких-либо конфликтов, наоборот, всегда старался их сглаживать, чтобы «решить дело миром»: «Это его черта характера».

Очевидцы драки описали ситуацию 18 октября Telegram-каналу «Омбудсмен полиции»: «Выйдя в коридор после словесной перепалки, Саня говорит: "Ребят, все нормально, все помирились, все друзья, мы идем спать". И начинает уходить. В момент, когда он повернулся вполоборота к одному из жителей Чечни, тот дал ему "двойку" в челюсть, после которой Саня с трех ступеней полетел вниз и ударился головой о кафель, нападавший подскочил к нему и сверху нанес один добивающий удар». Группы курсантов из разных регионов после этого расселили, а в Нальчик прибыли высокопоставленные представители МВД по Чечне.

Пришедшие в Петрозаводске на прощание с Александром Флегонтовым сослуживцы были молчаливы. Официальных комментариев по поводу произошедшего также никто из них не давал. В пресс-центре МВД Карелии о подробностях инцидента и о том, как идет следствие, не распространяются, ссылаясь на то, что «не они хозяева ситуации». «Комментариев не будет до тех пор, пока не поступит официальная информация от правоохранительных органов Кабардино-Балкарской Республики»,— сказали в пресс-центре карельского МВД.

В КБР и Чеченской Республике от официальных комментариев по поводу случившегося пока отказываются. Не дали оценку ситуации и высокопоставленные чиновники Карелии и Петрозаводска, а также представители многочисленных общественных, ветеранских и прочих организаций.

Управление пресс-службы главы Карелии Артура Парфенчикова, который неоднократно называл себя в социальных сетях большим другом главы Чечни Рамзана Кадырова, 21 октября распространило заявление от имени губернатора:

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким сотрудника МВД Карелии Александра Флегонтова, погибшего в Нальчике. Причины конфликта и виновных в гибели нашего земляка определит следствие. Уголовное дело уже возбуждено».

Официальные соболезнования разместило на своем сайте и МВД Карелии: «Руководство и личный состав МВД по Республике Карелия выражают соболезнования родным и близким погибшего сотрудника». Семье Александра Флегонтова обещают оказать всю необходимую помощь. Во время прощания представитель МВД уточнил, что его дети — сын и дочь — останутся на попечении ведомства до 18 лет.

Алексей Смирнов, Петрозаводск